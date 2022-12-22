الركراكي: أحمق لاستدعائي لحمد الله؟ هذا أهم إنجازاتي!

المدير الفني لمنتخب المغربي عبر أكبر تحدٍ بالنسبة له بنجاح

تحدث وليد الركراكي؛ المدير الفني للمغرب، عن التحدي الكبير الذي خاضه مع اللاعبين خلال فترة كأس العالم قطر 2022، فيما يتعلق بالانضباط، خاصةً في ظل سيطرة المشكلات على الفريق قبل قدومه.

أسود الأطلس عانوا من مشكلات عديدة خلال فترة المدرب السابق وحيد خليلودجيتش، دفعت الثلاثي حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الرزاق حمد الله، لرفض الانضمام خلال فترته.

وقال الركراكي، خلال تصريحاته لموقع "البطولة" المغربي: "في بداية البطولة، قالولي عني إنني أحمق لاستدعائي لحمد الله وزياش ومزراوي، واللاعبين أصحاب الشخصية ومن لديهم مشكلات سابقة، لكن قضينا فترة كبيرة سويًا في الفندق وخارج بلادنا دون أي مشكلة، وهذا أفضل لقب بالنسبة لي، فالاحترام هو أهم شيء في المجموعة".

وأضاف: "كل لاعب قام بدوره، من لعب قاتل في الملعب، ومن لم يلعب كان يقاتل عندما حان وقته، فقد اخترت اللاعبين وفقًا لاحتياجاتي ولمنظومة اللعب، قم بضم من سيساعدني حقًا".

يذكر أن المغرب احتلت المركز الرابع في مونديال قطر، بعد الهزيمة أمام كرواتيا 2-1 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ مشاركات العرب بالحدث العالمي.