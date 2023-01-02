الرقم 7 .. كيف يتخلى ماشاريبوف عن شيء لا يمتلكه!

جدل كبير حول إمكانية منح الرقم 7 لنجم النصر الجديد رونالدو

Shahid

منذ إعلان النصر رسميًا التعاقد مع كريستيانو رونالدو وتوقيعه لعقد يمتد حتى صيف 2025 والإشارة خلال الإعلان إلى ارتدائه القميص بالرقم 7 والجدل مثار حول كيفية حدوث ذلك.

وانتشرت معلومات مغلوطة حول نية النصر سحب الرقم 7 من جلال الدين ماشاريبوف ومنحه للنجم البرتغالي، بل تحدث البعض عن رفض الجناح الأوزبكي لذلك ولذا سيفسخ النادي عقده في يناير الجاري، خاصة كذلك في ظل منع اللوائح أي لاعب من تغيير رقم قميصه خلال الموسم.

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الحقيقة أن تلك الأخبار خاطئة تمامًا، إذ لا يمتلك ماشاريبوف الرقم 7 في النصر من الأساس حتى يُطلب منه التخلي عنه! اللاعب لعب سابقًا بهذا الرقم لكنه هذا الموسم لم يظهر سوى في لقاء واحد كان أمام الرائد وقد ارتدى خلاله القميص رقم 77.

إدارة النصر كانت مما يبدو تعلم أن رونالدو قادم للنادي وأرادت ترك القميص بالرقم 7 خاليًا لأجله، ولذا منحت القميص رقم 77 لماشاريبوف.

النصر لم يُسجل صاحب الـ37 عامًا بعد في قائمته، إذ ينتظر أولًا الحصول على شهادة الكفاءة المالية والتخلي عن أحد أجانبه الثمانية لقيد رونالدو بدلًا منه.

Shahid