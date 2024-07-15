تصريح مثير من فان دير فارت..

هاجم النجم الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت، لاعبي منتخب إنجلترا بعد الخسارة أمام إسبانيا (2-1) في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال فان دير فارت، في تصريحات للتلفزيون الهولندي: "جود بيلينجهام ليس شخصًا متواجدًا من أجل اللمسات الناعمة، إنه مجرد فتى قوي يستمر في العمل لمدة 90 دقيقة".

وأضاف: "الرقم 10 على ظهره (في منتخب إنجلترا) مثير للجدل، بالتأكيد يمكنه ارتداء الرقم 10، لكنه بالنسبة لي ليس رقم 10".

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كما انتقد ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال، واصفًا إياه بأنه "عديم الفائدة" مع المنتخب الإنجليزي، الذي خسر نهائي اليورو للمرة الثانية تواليًا، ليفشل في حصد اللقب الأوروبي طوال تاريخه.

وقال فان دير فارت: "100 مليون يورو لديكلان رايس. ماذا يفعل؟ لقد جاء ليستلم الكرة ثم يعيدها إلى جون ستونز، إنه عديم الفائدة، إذا كنت تستحق حقًا 100 مليون يورو، فيجب أن تكون قادرًا على لعب الكرة إلى الأمام".