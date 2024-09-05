الرقم 10 حُسم رسميًا.. هذا هو خليفة ميسي في منتخب الأرجنتين!

الأسطورة الأرجنتيني ترك إرثًا صعب التعويض في كتيبة الألبيسيليستي

أنباء جيدة لباولو ديبالا، ليس فقط أنه تم استدعاؤه لمعسكر منتخب الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا، لأن هذا شيء معتاد بالنسبة لنجم روما.

لكن المميز أنه وللمرة الأولى يحصل على القميص الذي يجعله النجم الأرجنتيني المفضل، هو الرقم 10، خلفًا للأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي.

أشارت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" إلى أن ديبالا سيرتدي القميص رقم 10 خلال مباراتي كولومبيا وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنذ بداية مسيرته الدولية في عام 2015، يشار دائمًا إلى ديبالا على أنه الخليفة الشرعي لعرش ليونيل ميسي، الآن يمكن أن يجد شيئًا حقيقيًا يخلف فيه الأسطورة.

ديبالا يخوض موسمًا جيدًا مع "الجيالوروسي" واصل به إقناع المدرب ليونيل سكالوني، الذي يعتبر ديبالا أحد العناصر المستدعاة دائمًا إلى تشكيلته في السنوات الأخيرة.