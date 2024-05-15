Gabri Veiga Ahli 2023Getty
أحمد رفعت

"الرغبة أصبحت أكبر" .. أول رد فعل من جابري فيجا بعد أخبار رحيله عن الأهلي!

Gabriel Veigaالأهليدوري روشن السعوديانتقالات

شاهد ما فعله نجم الأهلي الشاب

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خرج النجم الإسباني جابري فيجا عن صمته، بعد الأخبار التي تم تداولها بشأن إمكانية رحيله عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل العروض التي وصلته حاليًا.

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وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت على أن فيجا تلقى بالفعل عرضين، أحدهما من أتلتيكو مدريد الإسباني، والآخر من أستون فيلا الإنجليزي.

ولكن نشر النجم صاحب الـ21 عامًا عبر حسابه على منصة "إنسجرام" للتواصل الاجتماعي فيديو، يشكر فيه كل من سانده خلال الفترة الماضية في ظل غيابه بسبب الإصابة.

المباراة التالية

وعلق فيجا على الفيديو قائلًا: "ممتن جدًا لجميع الأشخاص الذين دعموني وساعدوني في هذه الأشهر الصعبة، ها أنا ذا مرة أخرى برغبة أكثر من أي وقت مضى"، مع إرفاق رسالته بقلب باللون الأخضر الذي يخص النادي الأهلي.

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ما كتبه جابري فيجا يُلمح لرغبته في تقديم المزيد من المجهود للنادي الأهلي، وأن تركيزه مع الفريق حاليًا ولا يشغله أي شيء آخر.

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