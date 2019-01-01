الرشيدي يتحدث عن تعادل عُمان والبحرين.. وجائزة رجل المباراة

تعادل سلبي بين عُمان والبحرين

تحدث فايز الرشيدي حارس منتخب عُمان، أن فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البحرين ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بخليجي 24.

وتعادل البحرين أمام عُمان سلبيًا في المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، اليوم الأربعاء، ليحصد الطرفين أول نقطة في البطولة.

وأكد الرشيدي أن سبب فوزه بجائزة رجل المباراة أمام البحرين، هم زملائه وما قدموه في اللقاء، وساهموا في الخروج بأقل الخسائر وأنهم سيسعوا للفوز في المباريات المقبلة.

وقال الحارس في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "لا يوجد هناك نجم واحد فقط، ولكن أشكر جميع اللاعبين على الجائزة فهم أصحاب الفضل بها".

وأضاف: "نقطة المباراة أمام البحرين أفضل من الخسارة خاصًة عندما يكون المنافس قوي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين يتطلعون دائمًا للانتصارات".

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واختتم تصريحاته: "المباراة أمام البحرين لم تكن سهلة نهائيًا وحاولنا خطف الـ3 نقاط، ولكننا لم نقصر في اللقاء ولكن التعادل ليس بنتيجة سيئة".

ويواجه عمُان نظيره منتخب السعودية في المباراة المقبلة، السبت يوم 30 نوفمبر الجاري، حيث يسعى الفوز من أجل أخذ خطوة للتواجد في الدور المقبل.