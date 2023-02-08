"الرشوة حاضرة" .. اتهام خطير لإدارة الهلال بعد هزيمة فلامنجو

الهلال تحصل في المباراة على ضربتي جزاء، وطُرد لاعب فلامنجو

في زمنٍ مضى كنا نسمع عن مثل هذه الاتهامات بين الجماهير وبعضها، لكنها في زمننا الحالي، أصبحت تخرج علنًا عبر البرامج التليفزيونية من إعلامي عربي لنادٍ عربي، يشارك في مسابقة عالمية.

الهلال السعودي أصبح أمس الثلاثاء، ثالث نادٍ عربي يصل لنهائي كأس العالم للأندية، بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي، إذ حقق الفوز أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين، في النسخة الحالية من مونديال 2022.

وعقب هذا التأهل، خرج الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية؛ مقدم برنامج "الديربي"، مشيرًا لدفع إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، رشوة لحكم المباراة، مستندًا على احتساب الأخير ضربتي جزاء لصالح الهلال، وطرده للاعب الفريق البرازيلي، لكنه اكتفى بالإشارة دون توضيح.

عطية معروف بمعاداته للهلال في كافة المناسبات، لكن في المونديال تحديدًا يهاجم الهلال والأهلي المصري، بداعي أن كلاهما مشارك بالترشيح، الأول من قبل الاتحاد الآسيوي بصفته بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال، بحكم أن بطل النسخة الحالية لم يُحسم بعد، والثاني مرشح بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا خلف الوداد المغربي، الذي شارك في المونديال بصفته بطل إفريقيا وصاحب الأرض.

يذكر أن الهلال ينتظر في نهائي المونديال الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.