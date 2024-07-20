"هويته عربية ولم يصل بالرشوة أو الواسطة" .. جدة لامين يامال تكشف سبب تفضيله إسبانيا على المغرب

تفاصيل مكالمة اليورو بين نجم برشلونة وجدته

كشفت جدة لامين يامال، المقيمة في مدينة العرائش المغربية التي قضى فيها نجم برشلونة فترة طفولته، عن كواليس جديدة من حياة اللاعب الشاب.

وقالت جدة لامين يامال في مقابلة صحفية مع قناة "LE7TV" المغربية: "لامين ولد في إسبانيا بعكس والده الذي ولد وتربى في المغرب، لكنه يحتفظ أيضًا بهويته العربية واختياره اللعب باسم إسبانيا هو قرار شخصي يخصه وحده".

وأضافت: "الأمين مجتهد واستطاع أن يفرض نفسه بفضل مهارته (وصل إلى ما هو فيه بذراعه وليس بالرشوة أو الواسطة)، حيث تفوق على جميع اللاعبين في سنه وحقق حلم طفولته".

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وتابع جدة يامال: "الأمين هويته عربية، وهو يتحدث العربية بطلاقة ويحب المغرب كثيرًا ودائمًا يأتي في فترة الإجازة لزيارتي ويعشق الأكلات المغربية ويطلبها مني بشكل مستمر".

وأردفت: "حتى عندما كان في ألمانيا خلال منافسات اليورو، كان يتحدث معي في الهاتف ويسألني عن الحلويات التي كنت أصنعها له. ودائمًا أتمنى له التوفيق وأدعي له".

وختمت: "علاقة لامين بوالده منير، تشبه علاقة الأصدقاء وليس الأب وابنه، لأنهما متقاربان في السن، منير عمره 38 عامًا ويتناقشون كثيرًا في كرة القدم حتى أنهما يتشاجرون كثيرًا مثل الأصدقاء".