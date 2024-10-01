الرسام يعلق ريشته.. إنييستا يقرر اعتزال كرة القدم!

أسطورة برشلونة ينهي مسيرته مع كرة القدم

قرر الإسباني الأسطوري أندريس إنييستا اعتزال كرة القدم بعمر 40 عامًا بعد انتهاء عقده مع فريق الإمارات الإماراتي.

تقارير إسبانية أفادت بأن إنييستا قرر إنهاء مسيرته وتعليق مسيرة بدأت في ملاعب كرة القدم عام 2002 وتخللتها لحظات عظيمة.

ولعل أبرز اللحظات التي تخللت هذه المسيرة المميزة تسجيل إنييستا هدف فوز إسبانيا بكأس العالم 2010، الوحيد في تاريخ "لا روخا".

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وتزامنًا مع ذلك، نشر إنييستا نفسه عبر حسابه الرسمي على "إكس" فيديو يروج فيه لمناسبة سيجري تنظيمها يوم 8 أكتوبر 2024.

وأظهر هذا الفيديو جدارية لإنييستا بقميص برشلونة مع عبارة "إلى مستقبلي.. 8-10-2024" فيما يبدو أنه سيكون حدث إعلان الاعتزال.