الرحيل اقترب .. 8 عروض للتعاقد مع لاعب الهلال

الهلال اقترب من توديع أحد لاعبيه في الشتاء الحالي

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يدرس نادي الهلال السعودي، "الاستغناء" عن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "منفردًا"، مع التأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من البطولة الآسيوية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، تتجه الإدارة الهلالية، لـ"الاستغناء" عن مصعب الجوير، متوسط ميدان الفريق الأول، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، على سبيل الإعارة.

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الصحيفة كشفت عن أن الهلال، يريد أن يوفر للاعبه الشاب، أكبر عدد من الدقائق، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي؛ من خلال انتقاله إلى فريق يؤمن له هذا الأمر، في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وأعلنت الصحيفة، تلقي الجوير البالغ من العمر 20 سنة، 8 عروض رسمية من أندية تنشط في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ للتعاقد معه.

جدير بالذكر أن مصعب الجوير، الذي يراه الكثيرون "خليفة" القائد السعودي الكبير سلمان الفرج، لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط مع الزعيم الهلالي، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 92 دقيقة.

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