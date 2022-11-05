الرجل الذي أسعد سون .. توتنهام يعلن وفاة مدرب اللياقة البدنية الأشرس

توتنهام يعلن وفاة مدرب اللياقة البدنية جيان بييرو فينتروني الذي عمل مع أنطونيو كونتي في أكثر من مرحلة خلال مسيرته.

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن وفاة جيان بييرو فينتروني، الذي كان أحد أفراد الطاقم الفني للإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق "سبيرز" في إيطاليا وإنجلترا، عن عمر يناهز 61 عامًا.

توتنهام أصدر بيانًا رسميًا يؤكد وفاته، جاء فيه: "نشعر بالصدمة لإعلان وفاة مدرب اللياقة البدنية جيان بييرو فينتروني، سيفتقده الجميع في النادي كثيرًا وستكون أفكارنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

فينتروني كان يلقب بـ"المارينز" خلال فترة عمله مع نادي يوفنتوس الإيطالي، واكتسب هذه السمعة لكونه أحد أكثر مدربي اللياقة البدنية الذين يفرضون تدريبات شاقة على اللاعبين في كرة القدم العالمية.

كان فينتروني يتوقع مستويات عالية من اللاعبين، ويدفعهم إلى الحد الأقصى أثناء التدريبات البدنية، وعلى الرغم من ذلك تم الترحيب بأساليبه من قبل اللاعبين الذين تألقوا تحت إشرافه.

كونتي كان واحدًا من أشد المعجبين بأساليب فينتروني، حيث تأكد من ضمه إلى طاقمه الفني عند موافقته على تولي زمام إدارة توتنهام في نوفمبر 2021.

فينتروني عمل أيضًا في يوفنتوس خلال فترة أيقونية عندما تولى مارتشيلو ليبي تدريب "البيانكونيري"، وقضى فترتين مع النادي بين عامي 1994 و2004.

فيما كشف الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام عن علاقته المميزة مع المدرب الإيطالي الراحل.

وشوهد سون وهو يحتضن فينتروني بعد فوز توتنهام على ليستر سيتي بنتيجة 6-2 في سبتمبر الماضي خلال مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها الكوري ثلاثية.

وقال سون بعد تلك المباراة عن اللقطة: "إنه شخص مريح حقًا وأنا ممتن له".

وأضاف: "صحيح أنه قاتل، لكن لدي علاقة جيدة حقًا مع جيان بييرو، من الواضح أن لغته الإنجليزية ليست مثالية، وأحيانًا يأتي بهاتفه ويترجم من الإيطالية إلى الإنجليزية".

وتابع: "هذا يعني الكثير، ليس من منظور كرة القدم، أعتقد أنه يقدم لي الكثير من النصائح من الناحية الحياتية، وأنا ممتن حقًا له، لقد كان مفيدًا للغاية، وكان يمنحني دائمًا عناقًا كبيرًا في الأوقات الصعبة وفي الأوقات الرائعة، إنه دائمًا بجانب الجميع".