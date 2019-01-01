الرجاء يتوصل لاتفاق مع محسن ياجور لتجديد عقده

محسن ياجور سيستمر مع الرجاء حتى 2021

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توصل نادي الرجاء البيضاوي لاتفاق نهائي مع مهاجمه محسن ياجور، من أجل تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.

عقد محسن ياجور ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وإدارة الرجاء كثفت من مفاوضاتها خلال الأيام الماضية من أجل إقناعه بالتجديد والاستمرار.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس نادي الرجاء حسم مسألة تجديد محسن ياجور، وتم إنهاء كافة التفاصيل، ليستمر في صفوف الفريق حتى 2021.

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وعلقت تايم "جماهير كرة القدم من المسلمين والشرق الأوسط، وكذلك بإنجلترا يعتبرون محمد صلاح بمثابة القدوة بالنسبة لهم" 🙏 pic.twitter.com/Lom9D9DmS7 — جول مصر (@goaleg) April 17, 2019

محسن ياجور قال خلال تصريحات صحفية: "تلقيت 4 عروض خلال الفترة الأخيرة، بينها عرض قطري، وفريق كبير بالمغرب، ولكنني فضلت الاستمرار بالرجاء".

واختتم مهاجم الرجاء تصريحاته قائلًا: "انا باق مع الرجاء، وكل شيء تم، وهدفنا مساعدة الفريق لإنهاء الموسم بشكل جيد، والمنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل".

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