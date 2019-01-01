الرجاء يبحث تعديل عقد بدر بانون للإبقاء عليه

هل يرحل بدر بانون عن الرجاء؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يبحث مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بقيادة جواد الزيات، مسألة استمرار القائد بدر بانون، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاجتماع الذي عقدته إدارة الرجاء، تم قد جلسة مع بدر بانون، مدافع وقائد الفريق، من أجل الاستمرار.

إدارة الرجاء تسعى للاستعداد للموسم الجديد، حيث ينافس الفريق على 4 بطولات، وهي دوري أبطال إفريقيا، الدوري والكأس، وكأس محمد السادس للأبطال.

💢- علي معلول يشارك في فوز المنتخب التونسي على منتخب العراق والذي انتهى بهدفين دون رد، في المباراة الاستعدادية لكأس الأمم.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/VyI2qkVnHr — جول مصر (@goaleg) June 7, 2019

وكان بدر بانون قد خرج بتصريحات، مثيرة بعد مباراة المغرب التطواني بالدوري، حيث أكد خلالها على أنه قد يرحل عن الرجاء خلال الصيف الحالي.

تصريح بانون خلف حالة استياء بين جميع روابط فريق الرجاء، حيث حذروا رئيس النادي جواد الزيات من خطوة بيعه، بسبب قيمة اللاعب الفنية وتأثيره داخل المجموعة.