الرجاء والوداد: ديربي الدار البيضاء أحد أشرس المباريات في كرة القدم

كل ما تريد معرفته عن الدار البيضاء وديربي المدينة الشهير

تعد الدار البيضاء من أكثر المدن حيوية في شمال إفريقيا وكانت مصدر إلهام للفيلم الشهير في 1942 الذي يحمل نفس المسمى لهمفري بوجارت وإنجريد بيرجمان، كما أنها مدينة رياضية تشهد ديربي من الأشرس كل عام عندما يلتقي الوداد والرجاء ويخلقان الأجواء الخاصة.

يلقي "جول" نظرة خاصة على الدار البيضاء ويعطيكم بعضاً من المعلومات المهمة عنها.

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ما هو ديربي الدار البيضاء؟

ديربي الدار البيضاء يجمع الرجاء والوداد، أحد أكبر المباريات في الكرة الإفريقية وتعود للخمسينات من القرن الماضي.

تتمتع المباراة بأجواء خاصة بين الجماهير، حيث الهتافات والأهازيج والتيفو تهز الملعب بأكمله.

الرجاء تم تأسيسه من قبل عمال النقابات ومعروف بأنه فريق الشعب في الدار البيضاء، بينما الوداد له مشجعين من كل أنحاء المغرب وهو الأقدم والأنجح تاريخياً، ولكن الرجاء له اليد العليا في المواجهات بينهما.

من فاز ببطولات أكثر، الوداد أم الرجاء؟

حتى يونيو 2023، الوداد حقق 48 بطولة مقارنة ب32 للرجاء.

البطول الرجاء الوداد الدوري 12 22 كأس العرش 8 9 كأس النخبة المغربية 0 4 دوري أبطال إفريقيا 3 3 كأس الكونفدرالية 2 0 السوبر الإفريقي 2 1 كأس الكؤوس الإفريقية 0 1 كأس الكاف 1 0 دوري أبطال العرب 2 1 السوبر العربي 0 1 بطل إفريقيا الشمالية 0 3 كأس إفريقيا الشمالية 0 1 UNAF كأس 1 0 البطولة الأفروآسيوية 1 1 كأس محمد الخامس 0 1 المجموع 32 48

الوداد هو الأنجح على المستوى المحلي، بعد أن حقق الدوري 22 مرة مقابل 12 للرجاء، ولكن الأخير أصبح قوة يعترف بها في التسعينات، نصف بطولات الرجاء أتت في تلك الحقبة ومنها ستة على التوالي، إنجاز لم يحقق أي فريق.

على المستوى القاري كل فريق فاز بالبطولة الأكبر ثلاث مرات، ولكن الرجاء يتفوق بشكل طفيفي في البطولات الأخرى.

أين يلعب ديربي الدار البيضاء؟

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مركب محمد الخامس يتشارك فيه الرجاء والوداد، بسعة 47 ألف متفرج ولكن الملعب احتضن ما يزيد عن 100 ألف أحيانا في مباريات مثل الديربي.

تم تسميته تكريماً للملك محمد الخامس الذي حكم المغرب بين 1927 و1953 ثم من 1955 حتى 1957 حين تم إعلانه ملكاً للبلاد واستمر في منصبه حتى 1961.

يقع في شارع علي عبد الرزاق في وسط الدار البيضاء، يحتضن الملعب عدة فعاليات رياضية، ومنها ودية شهيرة ضد الأرجنتين في 2004، ومباريات دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

أين يمكن المكوث هناك؟

تملك الدار البيضاء أماكن عدة للمكوث بها للزوار، ويمكن الإطلاع عليها في الخريطة أدناه.

أشياء يمكن فعلها في الدار البيضاء

زيارة مسجد الحسن الثاني

مشاهدة L'Eglise du Sacre-Coeur

ساحة محمد الخامس

مشاهدة الديربي

إذا سافرت للدار البيضاء، هناك تحف معمارية تستحق المشاهدة مثل مسجد الحسن الثاني الذي يطل على المحيط الأطلنطي.

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حي الحبوس يجب مشاهدته والسوق (استعد للفصال على الأسعار)، بينما ساحة محمد الخامس التاريخية وتضم عدة آثار مهمة، وبالتأكيد يجب أن تحضر مباراة للرجاء والوداد!

حقائق الديربي