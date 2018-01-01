الرجاء المغربي يعلن موعد رحيل الإسباني جاريدو

الرجاء المغربي حاول تجديد عقد المدرب الإسباني خلال الفترة الماضية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن موعد رحيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق، بعد محاولات تجديد عقده.

جاريدو قاد فريق الرجاء المغربي، للحصول على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى تصدر الدوري المغربي الموسم الحالي.

وأشار حساب الرجاء المغربي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن جاريدو سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

⚠️ #BREAKING!



👔 This will be Garrido's last season at Raja, he will not renew his current contract. pic.twitter.com/YbeAVKY93N — Raja Club Athletic EN 🌐 (@RCA_EN) December 28, 2018

المدرب الإسباني رفض تجديد عقده مع الرجاء المغربي، ليرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تلقى بعض العروض التدريبية، بعد قيادة الرجاء للتويج بالكونفدرالية.