دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرائد يتعاقد مع ثنائي الهلال والاتحاد

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إدارة الرائد تدعم صفوفها بثنائي من الشباب
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد، مساء اليوم تعاقده مع لاعبين، من الهلال والاتحاد، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وقامت إدارة الفريق، بالتعاقد مع اللاعب عمر العودة، قادماً من نادي الهلال ليشغل مركز الظهير الأيمن بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

كما قامت الإدارة بالتعاقد، مع محمد ريمان لاعب نادي الاتحاد، ليشغل مركز الظهير الأيسر للفريق بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، وقعت الإدارة اليوم عقوداً احترافية مع الثنائي محمد الشريمي، وعبد الله المقرن، الذين يشغلا مركز خط الوسط.

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وتعمل إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، بالتعاقد مع العديد من اللاعبين منهم المهاجم الكاميروني ديوم، والمغربي جلال الداودي.

الجدير بالذكر أن الرائد، أنهى الموسم المنصرم من جدول الدوري وهو في المركز الثامن، برصيد 38 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز السابع.

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