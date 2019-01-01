الرئيس الفرنسي يعلن معارضته لتغييرات دوري أبطال أوروبا

دعم حكومي كامل للاتحاد الفرنسي في معارضته ليويفا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معسكر منتخب السيدات، قبل بداية كأس العالم للكرة النسائية في السابع من يونيو الجاري في فرنسا.

ويلعب البلد المضيف مباراته الأولى ضد كوريا الجنوبية في يوم الافتتاح، وهي المباراة التي سبقتها زيارة ماكرون رفقة وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينو، ورئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريه.

أعلن ماكرون خلال تلك الزيارة تواجده في نهائي المسابقة يوم 7 يوليو لدعم فرنسا التي يتوقع وصولها إلى هناك بالفعل، كما أعلن دعمه لرئيس الاتحاد في معارضته لخطة إصلاح دوري أبطال أوروبا.

وقال الرئيس الفرنسي"أدعم تماماً رئيس الاتحاد لو جريه في معارضته لملف تغيير دوري أبطال أوروبا، يجب الدفاع عن كل الأندية والدفاع عن النموذج الذي نملكه، لا يمكننا التضحية بنموذجنا لأجل مصلحة البعض".

وقد ترى تلك الخطة النور في عام 2024، إلا أن المعارضة الفرنسية تضع ثقلها في الاتجاه المعاكس.