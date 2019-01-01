الرئيس السيسي يُهنئ الزمالك لفوزه بالكونفدرالية

الزمالك حصد اللقب لأول مرة في تاريخه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فريق الزمالك بفوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه.

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قدم التنهئة لنادي الزمالك لفوزه باللقب القاري، كما وجه التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتى حقق هذا الفوز.

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وأشاد الرئيس بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع اللاعبين، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري.

يُذكر أن الزمالك فاز باللقب القاري بعد تفوقه على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بانتصار كل فريق على الآخر بهدف دون رد.