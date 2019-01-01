الرئيس الرجاء المغربي يرد على استقالته: أنوي البقاء طويلًا

الزيات تولى رئاسة الرجاء في سبتمبر عام 2018

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب جواد الزيات؛ رئيس نادي الرجاء المغربي، استيائه من الشائعات التي ترددت عن رحيله من منصبه، مؤكدًا رغبته في البقاء طويلًا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن رئيس القلعة الخضراء يرغب في الرحيل إثر انتقاد الجماهير له على خلفية الخروج من بطولتي كأس زايد للأندية الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.

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وكتب الزيات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أسف لبعض الصحف التي أعلنت رحيلي.. لكنني ما زلت رئيسًا للرجاء، وأنوي البقاء لفترة طويلة!!".

Désolé pour une certaine presse qui annonce mon départ... Mais je suis encore Président du Raja et je compte y rester encore longtemps!! — Jawadzi (@Jawadzi) ١٩ مارس ٢٠١٩

يذكر أن النسور ودعوا كأس زايد من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام ربع النهائي أمام النجم الساحلي التونسي بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأخضر كذلك ودع الكونفدرالية، حامل لقبها النسخة الماضية، من دور المجموعات، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولى بسبع نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الوصافة.

ويستعد الرجاء لخوض لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في 29 من مارس الجاري، بالعاصمة القطرية "الدوحة".