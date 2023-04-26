الذكاء الاصطناعي يختار خليفة كريم بنزيما في ريال مدريد!

الذكاء الاصطناعي يحل معضلة ريال مدريد الهجومية.

أصبح الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة يأخذ حيزًا كبيرًا من المناقشات، في ظل ظهور عدد من التقنيات المثيرة للإعجاب، التي يبدو أنها ستدخل أيضًا في عالم كرة القدم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن تقرير قامت به شركة "Olocip" للذكاء الاصطناعي مقرها مدريد، تم فيه تحديد اللاعب المثالي لخلافة الفرنسي كريم بنزيما في هجوم نادي ريال مدريد.

وفي محاولة للعثور على المهاجم المناسب لريال مدريد، قامت التقنية المستحدثة من الشركة الإسبانية باختيار أفضل ثلاثة مهاجمين تحت 21 عامًا يمكنهم مساعدة ريال مدريد في المستقبل، ومنحت كل منهم درجات من 100 لتحديد أفضلهم.

البرتغالي جونسالو راموش مهاجم نادي بنفيكا جاء في المركز الأول بحصوله على 92 نقطة، حيث تم منحه هذه الدرجة بالنظر إلى قدرته المميزة على اللعب مع الفريق وامتلاكه لمزيج غير عادي من القتال والركض والعمل المتواصل والقدرة على إنهاء الهجمات بشكل جيد للغاية بالقدمين والرأس.

المركز الثاني كان من نصيب الإنجليزي فولارين بالوجون المعار من آرسنال إلى ريمس الفرنسي، والذي حصل على 88 نقطة، ويعد واحدًا من بين أبرز الهدافين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويجذب بالفعل أنظار الكثير من الأندية الأوروبية.

المركز الثالث كان من نصيب الفرنسي إيلي واهي لاعب نادي مونبلييه، والذي تم منحه 80 نقطة، وترى فيه الصحافة الإنجليزية أنه الخليفة الطبيعي لهاري كين.