"كان الدون، وأصبح الدون" .. الطريقي يدافع عن كريستيانو رونالدو ويكمل المقولة الناقصة!

بعد حملات الهجوم ضد قائد النصر..

وجه الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، رسالة دفاعية عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بداعي تعرضه لحملات هجومية خلال الفترة الأخيرة، على خلفية مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وودع كريستيانو رونالدو، بطولة اليورو مع المنتخب البرتغالي، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي خلال الوقتين الأصلي والإضافي، لينهي قائد النصر، مشواره في نسخته السادسة بالبطولة الأوروبية، دون إحراز أي هدف، مكتفيًا بصناعة تمريرة حاسمة واحدة، في مباراة تركيا، بالجولة الثانية من المجموعة السادسة.

ونشر الطريقي رسالة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "مسج: ما رأيك بمقولتي (كان الدون، وأصبح الدون)؟، رد: مقولة ناقصة، كان مفترض أن تكملها بـ(ويهاجمه الدون)".

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وأوضح "أن تقول: اقتربت نهاية قصة الأسطورة رونالدو، وعليه أن يفكر بالاعتزال، لأنه لم يعد كما كان بالثلاثين. هذا نقد وإن اختلف معه البعض، كذلك هي سنة الحياة، لكل بداية نهاية، أن تصفه (بالدون) تأويلها (حقير - خسيس)، هذا ليس نقد، بل شتم، ومن يشتم يستحق أن تعيد له شتيمته".

وقاد كريستيانو رونالدو، الملقب بـ(الدون)، فريق النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، كما توج بجائزة الحذاء الذهبي في دوري روشن السعودي، بعدما تربع على صدارة هدافي موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا، ليتخطى رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ويصبح أكثر هداف بموسم واحد في تاريخ المسابقة.