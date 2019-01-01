الاتحاد المصري يُعين حسام الزناتي مديرًا لإدارة المسابقات

عامر حسين كان قد تقدم باستقالته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة رئيسه المؤقت عمرو الجنايني تعيين حاتم الزناتي مديرًا لإدارة المسابقات بالاتحاد خلفًا لعامر حسين.

وكان عامر حسين قد استقال من منصبه عقب استقالة اتحاد كرة القدم المصري وتعيين لجنة خماسية مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد حتى موعد أقصاه 31 يوليو 2020.

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وأعلنت تلك اللجنة اليوم الأربعاء تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 مديرًا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري وكذلك تعيين سيد بخيت مقررًا للجنة المسابقات.

وأفصح الاتحاد عبر موقعه الرسمي عن تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مديرًا ماليًا جديدًا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارًا ماليًا للاتحاد.

وتم اعتماد المحامي أحمد توفيق حافظ والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.