الدوري المصري - الجونة يخطف تعادلًا قاتلًا من الإسماعيلي

الإسماعيلي يحقق انتصارًا صعبًا على الجونة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعادل فريق النادي الإسماعيلي مع نظيره الجونة، بهدفين لمثلهما باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أحرز أحمد حسن مكي الهدف الأول للجونة بالدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من أحمد علي، لمسها مكي في المرمى.

وحصل الجونة على ركلة جزاء، بعد إبعاد ريتشارد بافور مدافع الإسماعيلي الكرة بيده، ليحصل على كارت أحمر في الدقيقة 22.

وتصدى محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي، لركلة جزاء الجونة التي سددها أحمد حسن مكي على يمينه، ليتصدى الحارس ببراعة.

أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري المصري هذا الموسم برصيد 14 هدف ⚽️

🥅 سجل 3 أهداف من ركلات جزاء pic.twitter.com/GmkBowoTUy — جول مصر (@goaleg) April 10, 2019

وتعادل شيلونجو بهدف في الدقيقة 45 من زمن المباراة، وقبل نهاية الشوط الأول، بعد انفراد بمحمود الغرباوي حارس مرمى الجونة، ليراوغه ويسددها في الشباك.

وحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء بالدقيقة 56، بعد عرقلة بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء.

وتمكن محمود متولي مدافع الإسماعيلي، من تصويب ركلة الجزاء بشكل رائع في الدقيقة 58، ليتقدم الدراويش بهدفين لهدف.

أحمد حسن مكي سجل هدفًا قاتلًا لفريق الجونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليتعادل لفريقه بهدف ثاني.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 36 في المركز السابع، ورفع الجونة رصيده عند النقطة 32 في المركز التاسع.