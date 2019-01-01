تهنئه خاصة من عمر السومة لنادي الفتوة عقب العودة للدوري السوري

أعلن نادي الفتوة عن تلقيه دعماً مالياً من لاعبه السابق وصل إلى "5 ملايين ليرة سورية" 10 آلاف دولار

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تهنئه خاصة إلى نادي الفتوة السوري عقب التأهل إلى الدوري الممتاز السوري.

السومة كان قد تبرع مادياً لناديه قبل هذه مرحلة التأهل إلى الدوري الممتاز، بحسب ما أعلن نادي الفتوة عن تلقيه دعماً مالياً من لاعبه السابق وصل إلى "5 ملايين ليرة سورية" 10 آلاف دولار.

السومة كشف عن سعادته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن سعادته بصعود نادي "الفتوة" للدوري الممتاز.

أساطير العميد 🆚 أساطير الزعيم

من بين هولاء.. من اللاعب الذي تتمنى تواجده اليوم في الكلاسيكو🤔 pic.twitter.com/qh1x6O7ARx — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 21, 2019

الهداف التاريخي للأهلي كتب عبر "فيس بوك" : "من القلب الف مبروك لنادي الفتوة إدارة ولاعبين، ولجماهير الأزرق الوفية".

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وواصل "العقيد" كما تُلقبه الجماهير : "إخوتي الأبطال كنتم على العهد وصعودكم للدوري الممتاز ماهو إلا عودة حميدة لمكانكم الطبيعي بين الكبار، كل الشكر لكم يا من تحملتم المسؤولية، وكنتم خير من يحمل الأمانة ويوصل الفرحة لدير الزور الوفية ألف ألف مبروك، أخوكم عمر السومة".

يُذكر أن عمر السومة قد بدأ مشواره الاحترافي في كرة القدم عن طريق نادي الفتوة، قبل أن ينتقل إلى نادي القادسية الكويتي، وكانت أخر محطاته بالنادي الأهلي.