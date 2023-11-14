الدوري السعودي يُحاصر الإنجليزي .. عرض ضخم لنجم وسط وست هام

ثورة دوري روشن لم تتوقف عند الصيف الماضي

SHAHID

يبدو أن الدوري السعودي سيُحاصر نظيره الإنجليزي بالعروض المهمة لأبرز نجومه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مثلما حدث في الميركاتو الصيفي الأخير.

كانت أندية دوري روشن قد نجحت في ضم عدد من نجوم البريمييرليج الصيف الماضي، أبرزهم رياض محرز وروبن نيفيش وأليكساندر ميتروفيتش وفابينيو ونجولو كانتي، وقد تحدثت عدة تقارير خلال الأيام الأخيرة عن استهداف المزيد من النجوم خلال يناير القادم على رأسهم محمد صلاح وبرونو فيرنانديش وكيفين دي بروينه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي الخبير بسوق الانتقالات، نيكولو شيرا، كشف النقاب عن نجم جديد مطلوب في السعودية وهو لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام، مشيرًا عبر حسابه على منصة إكس أن أحد أندية دوري روشن قدم عرضًا مهمًا للغاية للنادي الإنجليزي واللاعب البرازيلي.

شيرا لم يُحدد هوية النادي السعودي لكن بالنظر لاحتياجات الأندية خلال الموسم الجاري نجد الأمر مفتوحًا للأربعة الكبار، حيث يسعى الهلال لاستبدال لاعبه المصاب نيمار بأجنبي جديد قد يكون في الوسط، فيما يدور الحديث عن رغبة النصر في استبدال سيكو فوفانا بلاعب وسط آخر، ويحتاج الاتحاد والأهلي لتحسين جودتهم في وسط الملعب.

يُشار إلى أن باكيتا عانى في تجربته الأوروبية الأولى مع ميلان قبل أن ينفجر مع ليون ومن ثم يُواصل تألقه في الملاعب الإنجليزية مع ناديه اللندني.

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