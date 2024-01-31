الدوري السعودي يخسر هدفه "الجزائري" لصالح ليون

لاعب الدوري الإنجليزي كان مطلوبًا في دوري روشن

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نجح ليون في خطف أحد أهداف دوري روشن السعودي، وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي.

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أندية دوري روشن كانت قد استهدفت التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة خلال يناير الجاري لكن اللاعب بصدد إتمام انتقاله من فريقه وست هام الإنجليزي إلى ليون الفرنسي مقابل 17 مليون يورو تقريبًا.

الإعلامي المختص بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، أوضح عبر منصة إكس أن الناديين سيُغلقان الصفقة تمامًا اليوم الأربعاء، مشيرًا أن أن صاحب الـ29 عامًا سينتقل بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 5 ملايين يورو مع إمكانية الشراء الصيف القادم مقابل 12 مليونًا.

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الصحف الإنجليزية كانت قد أكدت ترحيب ديفيد مويس بالتخلي عن بن رحمة الذي يعيش موسمًا متواضعً في الدوري الإنجليزي، وقد رجحت انتقاله إلى دوري روشن لكن عملاق فرنسا كان من نجح في التوقيع معه.

يُشار إلى أن بن رحمة لم يكن ضمن خيارات جمال بلماضي لقائمة الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، والتي غادرها محاربو الصحراء من دور المجموعات في مفاجأة مدوية.

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