من هم الرؤساء السابقون لرابطة دوري المحترفين السعودية؟

ظهرت رابطة المحترفين السعودية للنور عام 2008 لتشرف على دوري المحترفين السعودي فنيًا وإداريًا وماليًا، من هم الرؤساء السابقون لها؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتخذ الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود قرارًا بإنشاء هيئة المحترفين السعودية عام 2008، وقد تحول اسمها عام 2012 إلى رابطة المحترفين السعودية.

وتُشرف الرابطة على دوري المحترفين السعودي إداريًا وفنيًا وماليًا، وهي تابعة للاتحاد السعودي لكن منفصله عنده ماليًا وإداريًا، وهي المسؤولة عن حماية حقوق الأندية التجارية والفكرية.

ونجحت هيئة المحترفين في ثاني مواسم دوري المحترفين في بيع حقوق رعايته لشركة اتصالات زين لمدة 5 سنوات مقابل 300 مليون ريال بواقع 60 مليون ريال سعودي سنويًا، وقد سُمي الدوري باسم دوري زين السعودي للمحترفين خلال تلك الفترة.

وبعد التغيير لمسمى رابطة المحترفين السعودية، بيعت حقوق الرعاية لشركة عبد اللطيف جميل المتحدة للسيارات وقد سُمي الدوري السعودي بدوري عبد اللطيف جميل، وامتد العقد الموقع لمدة 6 سنوات وبمقابل 100 مليون ريال سنويًا.

وقاد الرابطة منذ نشأتها 5 رؤساء، البداية كانت بالأمير نواف بن فيصل بن فهد وآخرهم هو مسلى آل معمر الذي انتخب عام 2018 ومازال في منصبه حتى الآن.

نستعرض معًا رؤساء الرابطة على مدار تاريخها ...

الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود

هو الابن الأكبر للأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أول رئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، وقد وُلد عام 1978.

كان دائم التواجد مع والده في المناسبات والمحافل الثقافية والرياضية، وقد عُين رئيسًا لرعاية الشباب في السعودية ورئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2011، وبعد عام واحد وتحديدًا خلال فبراير 2012 تقدم باستقالته من تلك المناصب إثر خسارة السعودية أمام أستراليا وخروجها من تصفيات كأس العالم 2014.

تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم عام 2011 خلفًا للأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز واستقال من منصبه في يونيو 2014.

أنشأ هيئة المحترفين عام 2008 وتولى رئاستها حتى عام 2012 حين استقال من كافة مناصبه الرياضية، ويُحسب له وضع الأسس السليمة للرابطة والتي ساهمت في بقائها حتى الآن، وقد نجح في تسويق الدوري السعودي ومنح الأندية أرباح كثيرة من خلال عقود الرعاية والبث التلفزي.

محمد النويصر

تولى رئاسة الرابطة منذ عام 2012 حتى عام 2016 ...

ياسر المسحل

ياسر بن حسن بن محمد المسحل من مواليد عام 1974، حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما حصل من جامعة باريس سوربون على دبلوم في الإدارة الرياضية، بعد تخرجه عمل في القطاع الخاص وتحديدًا في شركة متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وساهم في تحقيق طفرة كبيرة في مبيعات تلك الشركة.

رشحه الاتحاد السعودي لكرة القدم ليكون عضوًا في لجنة الأندية المحترفة بالاتحاد الآسيوي وقد صار عضوًا بالفعل عام 2012، وبعدها عمل مديرًا تنفيذيًا لرابطة دوري المحترفين قبل أن يتولى رئاسة الرابطة في يناير 2016.

ولم يستمر المسحل في منصبه سوى عام وعدة أشهر، إذ تقدم باستقالته في أكتوبر 2017 نتيجة رفضه طلب الأندية تشفير دوري المحترفين السعودي، وبعد شهرين تولى بالتزكية منصب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي.

عادل عزت

شغل عادل عزت العديد من المناصب الرياضية قبل أن يتولى رئاسة رابطة دوري المحترفين السعودية، وأبرزها المدير العام التنفيذي لدوري عبد اللطيف جميل من عام 2012 وحتى أغسطس 2015، وقد كان عضوًا شرفيًا في النادي الأهلي خلال الفترة من 2009-2016.

أصبح رئيسًا للرابطة بالتزكية خلفًا للمستقيل ياسر المسحل، لكنه لم يستمر سوى لفترة انتقالية بلغت 4 أشهر، إذ انتخب في ديسمبر 2017 واستقال في مارس 2018.

مسلى آل معمر

هو الرئيس الحالي لرابطة المحترفين، وقد تم تزكيته لشغل المنصب في مارس 2018 بعد استقالة عادل عزت لعدم قدرته الجمع بين منصبي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة المحترفين السعودية.

ويمتلك آل معمر سيرة ذاتية ممتازة، إذ حصل على بكالوريوس في الإدارة المالية في جامعة البترول والمعادن بجانب ماجستير تسويق واتصال من جامعة مانشستر الإنجليزية، كما سبق له نيل ماجستير تنفيذي في القانون الرياضي ISDE بمدينة مدريد الإسبانية.