الهلال يُواصل تدريباته لمواجهة الفيصلي وسط غياب الرباعي المصاب

مباريات متتالية للزعيم السعودي

واصل الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيصلي يوم الجمعة القادم في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، وهي المباراة التي ستُقام المدينة الرياضية في المجمعة.

وفرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو حصة تدريبية صباحية يوم أمس الثلاثاء تضمنت تدريبات استشفائية للاعبين الذين لعبوا أمام العدالة في المباراة المؤجلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة وخاضوا مناورة فنية تدريبية، ومن المقرر أن يخوض الهلال اليوم الأربعاء تدريبه الرئيسي لمواجهة الفيصلي.

وتأكد غياب سلمان الفرج عن المباراة رغم وصوله لمرحلة متقدمة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به قبل مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر بداية ديسمبر الماضي.

وقد واصل اللاعب السعودي برنامجه العلاجي والتأهيلي بجانب الثلاثي المصاب كارلوس إدواردو وعمر خربين وحسن كادش، وجميعهم لن يلعبوا أمام الفيصلي.