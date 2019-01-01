من سيفوز بلقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم؟

مع بداية الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان نبحث معًا عن اللاعبين القادرين على الفوز بلقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُتوقع أن نعيش موسمًا مثيرًا في الدوري السعودي، ليس فقط على صعيد الأندية المتنافسة على اللقب والتأهل لدوري أبطال آسيا، بل كذلك بين المهاجمين للفوز بلقب هداف البطولة.

وأحرز عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي بعدما أحرز 34 هدفًا، تخطى بهم الرقم التاريخي لحمزة إدريس فيما يخص عدد الأهداف المحرزة في موسم واحد.

الأندية الناشطة في دوري المحترفين السعودي عملت بجد على دعم هجومها خلال سوق الانتقالات الصيفي، وقد شهد الميركاتو انضمام عدد من الهدافين المتوقع أن يُنافسوا بقوة على لقب الهداف للموسم الجديد.

نستعرض في التقرير التالي أبرز الأسماء القادرة على خلافة حمدالله في لقب هداف الدوري السعودي.

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ماذا يلزم للفوز بلقب هداف الدوري السعودي؟

هناك عاملان أساسيان يلعبان الدور الأهم في فوز لاعب ما بلقب هداف لبدوري السعودي، الأول هو القوة الهجومية للفريق وقدرته على صناعة الفرص، والثاني هو قدرة اللاعب نفسه على استغلال الفرص المتاحة له.

وكلما ازدادت قدرة اللاعب على استغلال أنصاف الفرص كلما كانت فرصه في الفوز بلقب الهداف أكبر، لكن هذا يجب أن يسير بالتوازي مع قدرة الفريق على صناعة الكثير من الفرص.

أحيانًا نرى فريق قادر على صناعة 7-10 فرص في المباراة الواحدة، مهاجم جيد جدًا فقط يستطيع استغلال فرصتين منهم سيُتوج في النهاية بلقب الهداف على حساب مهاجم ممتاز جدًا لكن فريقه لا يُنتج سوى فرصتين أو ثلاثة في المباراة، لكن المهاجم السوبر سيستطيع استغلال فرصتين من 3 ويخطف اللقب.

هناك عامل ثالث يلعب دور لكنه ليس بنفس القدر من الأهمية، وهو أسلوب لعب الفريق ومدى اعتماده على مهاجم واحد لإنهاء الهجمات أو امتلاكه لعدد من اللاعبين القادرين على اقتحام منطقة الجزاء والتسجيل مع مساعدة المهاجم المتقدم لهم بالخروج وخلق المساحات.

الأسماء المرشحة للمنافسة على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020

يبقى مهاجم النصر حمدالله على رأس المرشحين للحفاظ على لقبه كهداف لدوري محمد بن سلمان، إذ يمتلك كل ما يلزم لهذا .. سواء الفريق القادر على صناعة عدد كبير من الفرص بتواجد أمثال جوليانو ونور الدين أمرابط، بجانب جودته وقدرته على استغلال أنصاف الفرص.

العالمي تصدر في الموسم الماضي من الدوري السعودي قائمة الفرق حيث صناعة الفرص المحققة والأكيدة، برصيد 67 فرصة من 326 فرصة إجمالية، وعلى الجانب الآخر نجح حمدالله في استغلال 57% من فرصه المحققة وترجمتها لأهداف.

من هو الفريق الأقوى في الدوري السعودي دون أجانب؟

المنافس الأبرز لمهاجم النصر هو بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال صاحب الـ21 هدفًا خلال الموسم الماضي من دوري محمد بن سلمان، وهو أيضًا يمتلك كل الإمكانيات اللازمة لإحراز الكثير من الأهداف، سواء القدرة الهجومية للزعيم أو لجودته كمهاجم بونتا.

ربما تراجعت فرص لياندرو تاومبا مهاجم التعاون في المنافسة على لقب الهداف للموسم الجديد من الدوري السعودي بسبب فقدان سكري القصيم لاثنين من أبرز عناصره الهجومية وهما عبد الفتاح آدم وجهاد الحسين، لكنه يبقى أحد المرشحين المهمين.

فرص دانيلو أسبريا تبدو تحسنت كثيرًا بانتقاله من الفيحاء للشباب، وقد يكون أحد الأسماء المهمة في صراع الهدافين للموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي.

سنتابع معًا المهاجمين الجدد في الدوري السعودي وقدرتها على المنافسة على لقب الهداف، مثل نعيم السليتي وسعد بقير ويوسف نياكاتي وويليام.

ما الذي قد يُعطل عمر السومة عن إحراز لقب هداف الدوري السعودي للمرة الرابعة؟

هداف الدوري السعودي للمحترفين 3 مواسم متتالية، عمر السومة، هو أحد كبار المرشحين لاستعادة لقبه الذي فقده لصالح روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء موسم 2017-2018 ثم لصالح مهاجم النصر في الموسم الماضي.

ما قد يُعطل المهاجم السوري في صراعه مع منافسيه هو تراجع قدرة الأهلي الهجومية وعجزه عن خلق العدد الكافي من الفرص خلال المباريات، فالفريق الجداوي هو سادس أندية الدوري السعودي صناعة للفريق الموسم الماضي برصيد 308 فرصة.

ونقطة أخرى هي تواجد دجانيني وهو أيضًا أحد المرشحين للفوز بلقب الهداف، هذا يُعيدنا للعامل الثالث الذي تحدثنا عنه في الأعلى وهو تواجد مهاجم واحد أو أكثر في الفريق.

الأهلي يلعب بطريقة لعب 4-4-2 وبتواجد السومة وتافاريس في الهجوم، مما يعني تقسيم الفرص المتاحة بينهما بعكس ما يحدث مع حمدالله وجوميس في النصر والهلال، والأرقام تؤكد هذا ... حمدالله حصل على 44 فرصة مؤكدة للتسجيل الموسم الماضي من الدوري السعودي، مقابل 28 لجوميس، لكن فقط 19 للسومة ومثلهم لدجانيني.

المثير أن دجانيني يتفوق على الجميع في نسبة استغلال تلك الفرص، إذ نجح في ترجمة 79% منهم لأهداف، فيما السومة نجح في استغلال 63% من فرصه، أما جوميس فلم تتخط نسبة نجاحه الـ43%.