جوميس يعتذر ويكشف سبب غضبه بعد تبديله أمام الفيحاء

مهاجم الهلال ظهر غاضبًا بشدة بعد تغييره خلال مباراة الفيحاء في الدوري السعودي، جوميس اعتذر عن الأمر وأوضح أسباب انفعالهش

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم بافيتيمبي جوميس نجمه الهلال باعتذار لجماهير الموج الأزرق عما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء في الدوري السعودي يوم أمس السبت.

وظهر المهاجم الفرنسي غاضبًا ومنفعلًا بشدة عقب تغييره وإخراجه من الملعب عند الدقيقة الـ62 بواسطة المدرب رازفان لوتشيسكو.

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جوميس أوضح أسباب غضبه هذا بقوله عبر حسابه الرسمي على تويتر "المدرب يعلم جيدًا ما الذي يتوجه عليه فعله. آسف لسوء الفهم هذا".

"كنت غاضبًا من لعبي وعدم مساعدتي فريقي. دعونا الآن نركز على مباراة دوري أبطال آسيا. نحتاج لمساعدتكم ودعمكم".

الهلال فقد نقطتين خلال مباراة الجولة الثالثة من الدوري السعودي بتعادله مع الفيحاء 1-1، وكان الفريق قد تقدم بهدف نواف العابد في الدقيقة الـ50 لكن مارتينيز عادل النتيجة للفيحاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم، بعدما كان قد عاد بتعادل سلبي من مواجهة الذهاب في جدة خلال أغسطس الماضي.