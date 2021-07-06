الدوري السعودي يعتمد على سبعة لاعبين أجانب في كل فريق في السنوات الأخيرة

طالب عبد الله الشعيبي؛ لاعب الهلال السعودي الأسبق ومؤسس تجمع لاعبي الزعيم وإدارييه القدامى، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإطلاق دوري موازي لدوري المحترفين، لكن دون أي لاعب أجنبي، للحفاظ على مواهب المملكة من الضياع.

الدوري السعودي يعتمد في السنوات الأخيرة على سبعة لاعبين أجانب في قائمة كل فريق، ويتأرجح العدد بين الحين والآخر ما بين الستة والسبعة أجانب.

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هذا العدد اعترض عليه أكثر من شخص بدافع تأثيره على مشاركة اللاعبين المحليين مما يعود بالسلب على المنتخبات السعودية، لكن في الوقت نفسه هناك دعم كبير له، لمساهمته في زيادة قوة المنافسة.

وكتب الشعيبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " في ظل وفرة المواهب في الفئات السنية وصرف الوقت والجهد في سبيل توسيع القاعدة وتأسيس جيل يضمن دعم الفريق الأول في السنوات القادمة في جميع اندية المملكة نجد ان العائق الرئيسي في الاستفادة من هؤلاء الجدد هو عدم اتاحة الفرصة الكاملة بسبب كثرت اعداد المحترفين الاجانب في كل نادي، الامر الذي سنواجه فيه تضخم كبير و قد نرى تسرب اعداد منهم قد نندم على التفريط بهذا الجيل الصاعد الذي يطمح ان يجد نفسه لاعبا بارزا في صفوف ناديه واهتماما بتطوير ادائه من خلال الاحتكاك بلاعبي الخبرة والمحترفين".

وأضاف: " من هذا الجانب لماذا لايفرد دوري موازي لدوري المحترفين السعودي بدون اجانب وحتى بدون لاعبي النادي الاصليين ويطبق فيه لوائح وقوانين تدعم الجيل الصاعد للكرة السعودية ويكون الاشراف الفني من الكوادر المحليين من مدربين واداريين ويديره حكاما محليين".

واختتم: " هذا الاقتراح قد يكون فعالا اذا درس بعناية تامة من قبل وزارة الرياضة في بلدنا الغالي الذي لايألو جهدا في سبيل رفع مستوى الكرة السعودية ودعم المنتخب الاول والله من وراء القصد".

في ظل وفرة المواهب في الفئات السنية وصرف الوقت والجهد في سبيل توسيع القاعدة وتأسيس جيل يضمن دعم الفريق الأول في السنوات القادمة في جميع اندية المملكة نجد ان العائق الرئيسي في الاستفادة من هؤلاء الجدد هو عدم اتاحة الفرصة الكاملة بسبب كثرت اعداد المحترفين الاجانب في كل نادي . — عبدالله الشعيبي (@A_alshuaibii) July 6, 2021

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا توج اليوم الثلاثاء، بطلًا لكأس العرب للشباب بالفوز أمام المنتخب الجزائري بثنائية مقابل هدف وحيد، بالعاصمة المصرية "القاهرة".