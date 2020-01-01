اختبار طبي لحسم موقف أمرابط من مباراة النصر والفيصلي

النصر يستعد للجولة القادمة من الدوري السعودي

يخضع نور الدين أمرابط نجم النصر اليوم الأربعاء لفحص طبي بهدف تحديد موقفه من المشاركة في مباراة الفريق أمام الفيصلي ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

النصر فرط في نقطتين ثمينتين يوم الخميس الماضي بتعادله 2-2 مع الأهلي ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ليتسع الفارق مع الهلال في صدارة جدول الترتيب إلى 5 نقاط.

قبل عبد الله عطيف، لاعبون سعوديون هزموا "إصابة الرباط الصليبي" مرتين

المزيد من الفرق

وقد خاض أمرابط المباراة رغم إصابته بتمزق عضلي في عضلة الفخذ، وخضع اللاعب لجلسات علاجية مكثفة خلال الأيام الماضية، وواصل يوم أمس تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب.

واستبق المدير الفني روي فيتوريا مران الأمس بالاجتماع مع اللاعبين، ومن ثم أدى اللاعبون تدريبات بدنية وتكتيكية مختلفة شملت اللعب من لمسة واحدة، وكان ختام المران بمناورة طُبق خلالها عددًا من الأفكار الفنية وأوقفها المدرب البرتغالي أكثر من مرة لشرح الأخطاء وإلقاء التعليمات.

النصر كان من المفترض أن يلعب يوم أمس الثلاثاء أمام سباهان الإيراني في أوزباكستان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، لكن تم تأجيل اللقاء وتأجيل المباريات المتبقية من دور المجموعات بالكامل إلى شهري مايو ويونيو القادمين بسبب الإجراءات الهادفة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وسيلعب النصر مساء السبت القادم أمام الفيصلي في الجولة الـ21 من الدوري السعودي بهدف الفوز للبقاء على بُعد 5 نقاط من الصدارة أو تقليص تلك الفجوة حال تعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة أمام الاتفاق.