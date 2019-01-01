النصر يحتج على البطاقة الصفراء لحمدالله أمام الأهلي

حمدلله مهاجم النصر حصل على بطاقة صفراء أمام الأهلي لادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، لكن ناديه يحتاج على هذا الأمر لوجود عرقلة ضده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تقديم إدارة النص احتجاجًا رسميًا ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها مهاجم الفريق عبد الرزاق حمدلله خلال مواجهة الأهلي.

ومنح حكم مباراة الجولة الخامسة من الدوري السعودي والمنتهية بالتعادل السلبي المهاجم المغربي بطاقة صفراء لادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء، لكن اللقطات التلفزية أظهرت فيما بعد تعرضه للعرقلة من جوزيف دا سوزا لاعب وسط الأهلي.

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واستشهدت إدارة بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بتلك اللقطات التلفزية في احتجاجها، خاصة مع رفض الحكم العودة لتقنية الفيديو في أكثر من لقطة جدلية خلال المباراة.

من جانب آخر، فضل الجهازان الطبي والفني بقيادة روي فيتوريا تأجيل عودة الثنائي المصاب جوليانو وأحمد موسى حتى نهاية التوقف الدولي القادم، مما يعني غيابهما عن مواجهة الفيصلي في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ولا يُحقق النصر النتائج المرجوة حاليًا، إذ خرج من دوري أبطال آسيا أمام السد القطري وفشل في جمع أكثر من نقطة واحدة من آخر 3 مباريات له في الدوري السعودي، وقد أكد مدربه البرتغالي أن الفريق سيتحسن بعودة الثلاثي المصاب عبد الفتاح آدم وأحمد موسى وجوليانو بدءً من مباراة الرائد في الجولة السابعة من البطولة.