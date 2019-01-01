فيتوريا: لعبنا في ظروف جوية صعبة، والأهلي كان أفضل نسبيًا

المدير الفني للنصر روي فيتوريا يتحدث عقب التعادل السلبي مع الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعاد روي فيتوريا المدير الفني للنصر تقديم فريقه ومنافسه الأهلي لأداء جيد فقط خلال مباراتهما في الجولة الخامسة من الدوري السعودي لعوامل الطقس الصعبة.

ولم يُقدم الفريقان الأداء المنتظر واكتفيا بتعادل سلبي مخيب لكليهما، وقد اعترف فيتوريا بأفضلية الأهلي النسبية خلال اللقاء.

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مضيفًا "لعبنا في ظروف جوية صعبة من حيث الحرارة والرطوبة العالية وقد أثرت على أداء اللاعبين. بحثنا عن الفوز لكننا لم ننجح في استغلال الفرص التي سنحت لنا".

"الأهلي كان أفضل نسبيًا من النصر خلال المباراة، لكن التعادل نتيجة عادلة بين الطرفين بناءً على أحداث اللقاء طوال الـ90 دقيقة والفرص المهدرة من الجانبين".

أتم "واجهنا منافسًا قويًا والنتيجة ليست سيئة وإن كنا نبحث عن الانتصار دومًا".

ويعيش حامل لقب الدوري السعودي أيامًا صعبة عقب خروجه من دوري أبطال آسيا بخسارته أمام السد القطري، وجمعه نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاثة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعادله مع الشباب والأهلي وخسارته المفاجئة من الحزم.