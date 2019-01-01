عبد الفتاح عسيري: النصر كان أفضل فنيًا، لكن الفرص كانت لنا

لاعب وسط الأهلي المهاجم يتحدث عن التعادل أمام النصر في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف عبد الفتاح عسيري جناح الأهلي أن النصر كان الأفضل فنيًا خلال مواجهة الفريقين في الجولة الخامسة للدوري السعودي، لكن مشددًا أن الفرص الأهم والأخطر في المباراة كانت لصالحهم.

ولم ينجح الفريقان في تحقيق المطلوب خلال مباراة ملعب الجوهرة المشعة بجدة واكتفيا بتعادل سلبي بعد إهدارهما لعدد من الفرص الجيدة خاصة الفريق الأهلاوي.

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وقد تحدث عسيري عقب المباراة قائلًا "النصر ربما كان أفضل فنيًا خلال المباراة لكن الفرص المحققة كانت لنا، لم يُكتب لنا التوفيق لكن لو وفقنا لسجلنا هدفين على الأقل".

"راضون عن المستوى الذي قدمناه اليوم، لكن الإرهاق أصاب لاعبي الفريقين نتيجة الرطوبة العالية، وقد لاحظنا خلال المباراة تذبذب مستوى اللاعبين نتيجة التعب".

أضاف اللاعب السعودي حول الفارق بين برانكو والمحمدي "لا أريد الحديث عن المدربين، لكننا نحن كلاعبين جلسنا معًا قبل مباراة الفتح وتعاهدنا على العودة والمنافسة الجادة في الدوري وكل البطولات التي نلعب بها".

"انتصرنا على الفتح وقدمنا أداءً جيدًا، اليوم الأداء لم يكن سيئًا لكننا لم نخرج بالنتيجة المطلوبة".

يُذكر أن صالح المحمدي تولى تدريب الأهلي بعد إقالة برانكو إيفانكوفيتش عقب الخسارة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وقد نجح في قيادة الفريق للفوز على الفتح ثم التعادل مع حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.