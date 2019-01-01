أحمد موسى يُواصل الغياب عن النصر أمام الفيصلي

أحمد موسى سيواصل الغياب عن مباريات النصر في الدوري السعودي حتى التوقف الدولي القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تزداد الأمور صعوبة في نادي النصر السعودي، إذ من المتوقع أن يلعب الفريق مباراة رابعة في الدوري السعودي دون نجمه النيجري أحمد موسى.

وتعرض المهاجم النيجيري لإصابة خلال مباراة الفتح في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد حرمته اللعب أمام الشباب والحزم والأهلي.

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وفيما كان من المتوقع أن يتواجد أحمد موسى خلال مباراة الفيصلي في الجولة السادسة من الدوري السعودي يوم السبت المقبل، رجحت مصادر صحفية غيابه عن اللقاء وتأجيل عودته للعب حتى نهاية التوقف الدولي القادم وتحديدًا خلال مواجهة الرائد في الـ19 من أكتوبر القادم.

ويعيش النصر ظروفًا صعبة، سواء من حيث الإصابات خاصة ابتعاد موسى وجوليانو، أو النتائج السلبية، إذ لم يجمع الفريق سوى نقطة واحدة من مبارياته الثلاثة الأخيرة في الدوري السعودي وخرج من دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام السد القطري 3-1 بعد تفوقه ذهابًا في الرياض بنتيجة 2-1.