قيمة الاشتراك وأبرز الفوارق بين العضوية العادية والذهبية في الأندية السعودية

نسمع كثيرًا عن العضوية الذهبية، فما الذي يُميزها عن العضوية العادية في الأندية السعودية؟

تردد كثيرًا في الأخبار المتعلقة بالأندية السعودية مؤخرًا لقب "العضو الذهبي"، خاصة في الأخبار حول انتخابات نادي النصر والجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في النادي الأهلي.

وقد أظهرت انتخابات النصر خاصة مدى الثقل الذي يتمتع به العضو الذهبي في الأندية، فما الذي يُميز العضو الذهبي عن العضو العادي في الأندية السعودية؟

البداية .. لائحة تركي آل الشيخ

أصدر تركي آل الشيخ الرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية اللائحة المنظمة للأندية السعودية عام 2018، وقد تضمنت بنودًا خاصة بالعضوية الشرفية في الأندية الراضية.

وقسمت اللائحة العضوية الشرفية الخاصة بأندية دوري المحترفين السعودي إلى 3 فئات، هي الماسية والذهبية والفضية، على أن تكون رسوم الاشتراك بالترتيب هي 500 ألف ريال سعودي و300 الف و100 ألف.

التعديل الجديد .. عام 2019

أصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية عام 2019 لائحة جديدة خاصة بالأندية الرياضية، وقد عدلت خلالها البنود الخاصة بالعضوية الشرفية للأندية.

إذ نصت على أن العضوية الذهبية تستوجب تقديم صاحبها دعمًا ماليًا سنويًا للنادي لا يقل عن 100 ألف ريال سعودي، فيما يُدفع العضو العادي اشتراكًا سنويًا قدرة ألف ريال سعودي، و500 ريال لنادي الصُم والاحتياجات الخاصة.

ومنحت الهيئة، والتي أصبحت تُسمى الآن وزارة الرياضة السعودية، للأندية السعودية الحق في رفع الحد الأدنى للعضوية الذهبية حت 500 ألف ريال سعودي.

📄|| القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية " الذهبيين " 💛 pic.twitter.com/xpgErSHmXu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 31, 2021

وحددت شروطًا خاصة لقبول العضوية، سواء الذهبية أو العادية، أبرزها الالتزام بما تُصدره الهيئة من لوائح وقرارات وتعليمات ولوائح النادي، وتسديد المقابل المالي ولا يحق له استرداده إلا في حال رفض طلب العضوية، وألا يكون مقيدًا في سجلات العضوية لأي نادٍ آخر، وألا يكون من منسوبي الهيئة أو أي من الاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وألا يكون قد سبق شطب اسمه أو أسقطت عضويته من أحد الاتحادات أو الأندية الرياضية إلا إن زال عنه سبب الشطب أو إسقاط العضوية.

الفوارق بين العضوية الذهبية والعادية في الأندية السعودية

هناك 3 اختلافات واضحة وكبيرة بين العضوية الذهبية والعادية في الأندية السعودية، هي كالتالي: