جماهير النصر تُهاجم رئيس الشباب بزجاجات المياه

خالد البلطان رئيس الشباب تعرض لهجوم من جماهير النصر خلال مباراة الفريقين في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعرض خالد البلطان رئيس الشباب لهجوم من جماهير النصر بزجاجات المياه خلال مباراة الطرفين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية صورًا للبلطان أثناء مروره أمام جماهير النصر وهو يُهاجم بزجاجات المياه، وهو ما قد يُعرض حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لعقوبات مالية من الاتحاد السعودي.

أمرابط يرد على "إشاعات" الأهلي ويُفسر التعادل مع الشباب

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالتعادل السلبي، بعدما نجح الشباب في فرض أسلوبه الدفاعي على الملعب وسط تألق مدافعيه وحارس مرماه فاروق بن مصطفى.

على الجانب الآخر، لم يُقدم النصر الأداء المطلوب خاصة هجوميًا، وقد ظهر نجومه بمستوً أقل من المتوقع، وخاصة عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وجوليانو وسلطان الغنام.

ويستعد النصر حاليًا لمواجهة السد القطري يوم الـ17 من سبتمبر الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة القطرية، بعدما كان قد فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف واحد.