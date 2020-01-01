أحدهم نصراوي .. الكشف عن جوائز نوفمبر في الدوري السعودي

أحد لاعبي النصر فاز بجائزة رغم النتائج السلبية

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي أسماء الفائزين بجوائز الأفضل خلال نوفمبر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد شهدت تواجد مفاجئ لأحد لاعبي النصر رغم نتائج الفريق السيئة جدًا.

النصر لم يُحقق سوى فوز وحيد من مبارياته الستة في الدوري السعودي حتى الآن، وقد خسر الخمسة الأخرى، فيما يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ16 نقطة يليه الشباب ثم الأهلي برصيد 14 و13 نقطة.

وفاز عمر السومة مهاجم النادي الأهلي المخضرم بجائزة أفضل مهاجم في نوفمبر بعد تألقه الملفت وإحرازه 4 أهداف مما جعله يتقدم لصدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين التاريخي برصيد 126 هدفًا، وبالتساوي مع ناصر الشمراني.

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الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال تُوج بجائزة أفضل مدرب، فيما حصد أمين بخاري حارس العين المعار له من النصر جائزة أفضل حارس مرمى.