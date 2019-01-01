هل يستفيد هوساوي من أزمة الأهلي الدفاعية؟

أخيرًا أصبح هوساوي جاهزًا للعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الأهلي لمواجهة الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي وسط أزمة تضرب خط دفاعه.

إذ تأكد غياب محمد خبراني عن المباراة لحصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة الاتفاق السابقة، وتحوم الكثير من الشكوك حول قدرة محمد آل فتيل من اللعب لمعاناته في إصابة في العضلة الضامة أخرجته من معسكر المنتخب السعودي الذي يستعد لمواجهة اليمن في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الأهلي فرصة سفيتانوفيتش الأخيرة في الدوري السعودي

تلك الأزمة الدفاعية قد يستفيد منها معتز هوساوي العائد للعب بعد غياب لمدة عام تقريبًا إثر وعكة صحية ألمت به بداية الموسم الماضي مما جعله يخضع لفحوصات طبية أكدت معاناته من انسداد في الشريان الرئوي وحاجته للراحة والبعد عن الجهد البدني الكبير والانتظام في العلاج المحدد.

وقد سمح الأطباء لهوساوي بالعودة للتدريبات الجماعية وخوض المباريات خلال أغسطس الماضي، وكان من المقرر أن يتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الوحدة في الدوري السعودي.

الأمر بات مختلفًا الآن، إذ قد يجد المدافع السعودي نفسه لاعبًا أساسيًا خلال اللقاء القادم نتيجة غياب المدافعين الأساسيين وحاجة المدرب برانكو إيفانكوفيتش لمدافع يلعب بجانب إرفين زوكانوفيتش.

وتنحصر خيارات المدرب الكرواتي بين هوساوي والمدافع الشاب عبد الباسط الهندي، إذ سيختار أحدهم للعب بجانب المدافع القادم من جنوى في سوق انتقالات صيف 2019.