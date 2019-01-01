الدوري التونسي - الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الساحلي

النجم الساخلي يخسر بثلاثية مقابل هدف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الاتحاد المنستيري الفوز على نظيره النجم الساحلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري التونسي للمحترفين.

تقدم حازم الحاج بالهدف الأول للنجم الساحلي بالدقيقة 35 من زمن المباراة، ليحرز هدف فريقه الوحيد.

زياد مشموم سجل هدف التعادل للاتحاد المنستيري، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينهي الشوط الأول بتقدمه بهدف لمثله.

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ومع بداية الشوط الثاني، تمكن ياسين العمري من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد المنستيري، بالدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وتمكن فادي العرفاوي من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد المنستيري بالدقيقة 84 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار مهم.

وبذلك يرفع الاتحاد المنستيري رصيده للنقطة 17 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند النقطة 30 في المركز الرابع.