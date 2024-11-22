قبل لقائهما بالدوري الإيطالي.. فونسيكا مدرب ميلان: يوفنتوس أقوى من ريال مدريد في هذا الأمر!

تصريحات قوية من المدرب الإيطالي

ادعى مدرب ميلان باولو فونسيكا أن يوفنتوس أفضل من ريال مدريد من حيث العنصر الدفاعي في طريقة لعبهم تحت قيادة المدرب تياجو موتا، وذلك قبل استضافة ميلان ليوفنتوس على ملعب سان سيرو مساء الأحد في الدوري الإيطالي.

قدم فونسيكا مباراة مذهلة ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف كاملة بشباكه في مباراة تألق فيها كل عناصر هجوم الروسونيري.

وقال فونسيكا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد يوفنتوس: "لا أشعر بالضغط بسبب هذا النوع من المباريات، الأمر كله يتعلق بمستوى التحفيز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "من السهل فهم حماس اللاعبين حينما يواجهون إنتر ويوفنتوس وريال مدريد، من الصعب أن يذهبوا لمواجهة كالياري مثلًا بنفس الرغبة!".

وردا على سؤال عما إذا كان سيستخدم تكتيكات مماثلة لما فعل أمام ريال مدريد خارج الديار، أجاب فونسيكا: "أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة، أعتقد أن اليوفي أقوى من ريال مدريد دفاعيًا، إنهم يدافعون بشكل أفضل كفريق واحد".

ويحتل كل من يوفنتوس وميلان المركزين السادس والسابع على الترتيب في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لذا ستمثل مباراة الأحد أهمية كبيرة للفريقين لمواصلة التقدم في جدول الترتيب لمحاولة اللحاق بمراكز الصدارة التي يتربع عليها نابولي.