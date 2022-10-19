ليفربول يستمر في الصحوة ويونايتد يحسم القمة بالانتصار على توتنهام

مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي

استطاع نادي ليفربول تحقيق الفوز على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 1-0، في المواجهة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

الريدز دخل اللقاء بقوة وهدد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة في الشوط الأول تحديدًا واستطاع إحراز هدف التقدم.

حيث سجل ليفربول هدف الفوز في الدقيقة 22 من خلال عرضية رائعة أرسلها تسيميكاس لداروين نونيز الذي وضعها ببراعة في الشباك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الريدز للنقطة 16 في المركز السابع، فيما يتجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 11 في المركز الـ 13.

وفي سياق متصل، استطاع نادي ساوثامبتون تحقيق الفوز على نظيره بورنموث بنتيجة 1-0، فيما حل التعادل السلبي على مواجهة برينتفورد مع تشيلسي.

واستمر نادي نيوكاسل يونايتد في تحقيق النتائج الإيجابية حيث انتصر على إيفرتون بنتيجة 1-0.

قمة اليوم

استطاع نادي مانشستر يونايتد حسم قمة الجولة من خلال تحقيق الفوز على نادي توتنهام بنتيجة 2-0، في المواجهة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

فريق الشياطين الحمر كان أفضل وأخطر، وشكل تهديدًا مستمرًا على مرمى الحارس لوريس وخطف نقاط المباراة.

حيث سجل فريد الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 47 بصناعة من زميله جادون سانشو.

وفي الدقيقة 69، فشل هاري كين في تسجيل فرصة سهلة، ورفع الحكم المساعد راية التسلل على النجم الإنجليزي لكن حكم الساحة ترك الهجمة المرتدة ليونايتد، وهي التي اكتملت حتى جاء منها الهدف الثاني عبر تسديدة رائعة من برونو فيرنانديش.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشياطين الحمر للنقطة 19 في المركز الخامس، فيما يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 23 في المركز الثالث.