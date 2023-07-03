أمرابط يلمح إلى ناديه الجديد

أعرب سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته في الأيام الأخيرة.

وبحسب التقارير اتفق أمرابط على الشروط شخصية مع مانشستر يونايتد، حيث يسعى إريك تن هاج لإضافة لاعب وسط آخر إلى صفوفه بعد التوصل إلى اتفاق بقيمة 60 مليون جنيه استرليني مع تشيلسي لضم ميسون ماونت.

اللاعب المغربي الدولي لفت اهتمام فرق مثل برشلونة وميلان وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وأندية السعودية بعد الأداء المميز الذي قدمه في كأس العالم، وقيادة ناديه إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

برشلونة كان قريبًا من التعاقد مع أمرابط بالفعل في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، لكن بسبب المماطلة فشلت الصفقة.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية ظهر مانشستر يونايتد الآن كمرشح بارز للحصول على توقيع النجم المغربي بعد أن توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مع اللاعب.

من المتوقع أن يرغب فيورنتينا في الحصول على مبلغ لا يقل عن 30 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل متوسط ميدانه، مع انتهاء عقد أمرابط في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد على استعداد لمضاعفة راتب أمرابط الحالي والبالغ 37،000 يورو أسبوعيًا، حيث يرغب تن هاج في العمل مع اللاعب من جديد بعد أن عمل معه في الفترة من 2015 إلى 2017 في نادي أوتريخت.

وقد أعرب اللاعب المغربي عن مشاعره بالفعل بشأن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي حديثه في مقابلة مع صحيفة "التايمز" قال: "الدوري الإنجليزي الممتاز رائع، إنه واحد من أقوى الدوريات في العالم، سيكون من الجميل أن ألعب هناك يومًا ما، ولكن ليس لأنني أرغب فقط في الذهاب إلى إنجلترا، لأن إسبانيا هي بلد جميل، والدوري الإيطالي هو دوري رائع أيضًا".

وأتم قائلاً: "لقد تغيرت كرة القدم كثيرًا، أصبحت أكثر قوة بدنية، ويجب أن تكون رياضيًا، وسرعة اللعب والكثافة أعلى بالطبع، في إنجلترا يكون الأداء عالي المستوى جدًا، لذا أعتقد أنه يمكن أن يتناسب معي".