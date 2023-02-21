الدوري الإنجليزي غير .. فاشل برشلونة يصرف مليون إسترليني ليتألق في توتنهام!

أنفق إيمرسون رويال، نجم فريق توتنهام هوتسبير مبلغ مالي ضخم يقدر بحوالي 800 ألف جنيه إسترليني من أمواله الخاصة ليصبح لاعبًا أفضل ويثير إعجاب مدربه أنطونيو كونتي.
وافتتح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا التسجيل في فوز توتنهام بنتيجة 2-0 على وست هام يونايتد يوم الأحد الماضي لمساعدة فريقه على العودة إلى المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر تحول ملحوظ في مستوى إيمرسون عندما انتقل لأول مرة إلى شمال لندن، بعدما غادر برشلونة عام 2021.
وتم إخبار إيمرسون في البداية أن كونتي لم يتخيله في هذا الدور وشارك مات دوهرتي بانتظام قبله وعلى الرغم من أن ذلك لم تنخفض معنوياته.
ووفقًا لصحيفة "The Sun"، فقد اشترى اللاعب البرازيلي الدولي خزان أكسجين عالي الضغط للحفاظ على مستويات لياقته في المنزل ويستخدمه بعد الألعاب ونشر صورة لنفسه وهو يرتدي قناعًا في الخزان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" سابقًا.
ويقال أن والد إيمرسون استأجر عالم أعصاب لمساعدة ابنه في إدارة الضغوط كونه لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتضمن علم الأعصاب مراقبة سلوك الدماغ والتعرف على كيفية عمله.
وتمكن إيمرسون الآن من أن يصبح الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن لتوتنهام بعد رحيل دوهرتي إلى أتلتيكو مدريد في موسم الانتقالات في يناير الماضي.
ولم يستقر اللاعب الجديد بيدرو بورو بالكامل بعد مما يعني أن إيمرسون قد شارك في 18 مباراة بالدوري هذا العام.
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