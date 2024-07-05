"الدوري الإسباني يظل حلمي" .. لاعب درجة ثانية يعلن رفضه الانتقال لبرشلونة!

فضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

بعد فترة من الأنباء والتكهنات، خرج اللاعب الشاب جادين فيلوجين ليعلن عدم انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لحالية.

الجناح البالغ من العمر 22 تألق بشكل لافت مع هال سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب"، مما جعله يرتبط بالعديد من الأندية، على رأسها برشلونة، خاصة بعد الصور التي نشرها وكيل أعماله وهو في مرافق النادي الكتالوني هذا الأسبوع.

فيلوجين حسم الجدل تمامًا في تصريحات قالها لبرنامج"Què T'hi Jugues":"قررت الانتقال إلى الدوري الإنجليزي لأن العرض الأوضح والأقوى بالنسبة لي جاء من هناك، ولكن حلمي يظل اللعب في الدوري الإسباني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"برشلونة هو حلمي الأكبر، أتمنى التوقيع لهم يومًا ما، للسير على خطى رونالدينيو ونيمار باعتبارهما من أهم نجومي المفضلين".

وبعد تصريحات صاحب الـ22 سنة، يبدو أن فريق إبسويتش تاون سيكون الوجهة الأقرب له وفقًا للعديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن الجناح الشاب شارك في 33 مباراة مع هال سيتي الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 6 في كل البطولات.