الدوري الإسباني يحدد موعد "الضوء الأخضر" لعودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

خطة جدوى من أجل تسهيل الصفقة

قرار هام في انتظار برشلونة خلال الأسبوع القادم، سيحسم موقف النادي من إجراء تعاقدات جديدة على رأسها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

برشلونة تقدم بخطة الجدوى الخاصة بميزانية النادي من أجل تقليل نفقاته، للقيام بتعاقدات مثل ميسي وبعض اللاعبين الآخرين، بتوفير ما يقرب من 200 مليون يورو للموسم القادم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة يجب حصوله على الضوء الأخضر الأسبوع المقبل، لجعل خطة عودة ميسي قابلة للتطبيق من حيث الراتب وكافة التكاليف الخاصة بالصفقة.

وفي حالة قبول خطة جدوى برشلونة ستصبح عودة ميسي وشيكة للنادي، بسبب التكهنات التي أشارت مؤخرًا إلى ميل اللاعب للرحيل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده، بالإضافة لتفضيله البقاء في أوروبا رغم العرض الضخم الذي تلقاه من الهلال السعودي براتب سنوي قدره 400 مليون يورو سنويًا.

وفي سياق متصل أكدت "سبورت" أن ميسي سيتخذ القرار النهائي الحاسم بمستقبله في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

يذكر أن برشلونة قد يتخلى عن مدافعه المخضرم جوردي ألبا في الميركاتو الصيفي المقبل، وهي الخطوة التي ستساهم بشكل كبير في حل الأزمة المالية للنادي، بالإضافة للرحيل الوشيك لسيرجيو بوسكيتس بعد نهاية عقده.