الدوري الأوروبي | مانشستر يونايتد ينجو من فخ أومونيا ويلاحق سوسييداد

مواجهات قوية بالدوري الأوروبي

استطاع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تحقيق الفوز على نظيره أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة 3-1.

وأقيم اللقاء في مدينة نيقوسيا بقبرص، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يسعى يونايتد لحسم بطاقة التأهل للدور القادم.

وسجل أصحاب الأرض الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد انطلاقة رائعة من برونو الذي مرر الكرة لكريم أنصاري فرد الذي سددها في شباك الحارس دي خيا.

وتعادل يونايتد في الشوط الثاني في الدقيقة 53 عبر تمريرة طويلة رائعة من برونو فيرنانديش إلى ماركوس راشفورد الذي استلم الكرة ووضعها في الشباك ببراعة.

وأضاف البديل أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 63 من خلال تسديدة رائعة على يمين الحارس.

وجاءت الضربة القاضية في الدقيقة 84 بعد أن أرسل رونالدو عرضية أرضية لراشفورد الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.

وحاول أومونيا تقليص الفارق، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 من خلال اللاعب نيكولاس بانايوتو.

وفي نفس المجموعة استطاع فريق ريال سوسييداد تحقيق الفوز على نظيره شريف تيراسبول بنتيجة 2-0.

وبتلك النتائج، يرتفع رصيد سوسييداد للنقطة التاسعة في المركز الأول، فيما يستمر يونايتد في ملاحقة الفريق الإسباني بـ 6 نقاط بالمركز الثاني، ويتواجد شريف في المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يقع أومونيا في المركز الأخير بلا نقاط.

بقية المواجهات

استطاع فريق آيندهوفن تحقيق الفوز على نظيره زيورخ بنتيجة 5-1، فيما تعادل لاتسيو مع شتورم جراتس دون أهداف.

واستطاع فريق موناكو الفرنسي تحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات بعد التغلب على طرابزون سبور التركي بنتيجة 3-1.