الدوري الأوروبي | يوسف النصيري يدمر أحلام مانشستر يونايتد ويوفنتوس إلى نصف النهائي بأعجوبة

إشبيلية وليلة ساحرة أمام الشياطين الحمر

نجح فريق إشبيلية في التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد التغلب على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في إياب دور الثمانية.

الفريق الأندلسي لعب اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد عودته المثيرة أمام الشياطين الحمر في لقاء الذهاب، حيث حول الفريق تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل إيجابي 2/2.

وتمكن إشبيلية في التفوق على يونايتد من حيث النتيجة والأداء، بتواجد الثنائي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري على رأس قائمة أصحاب الأرض والجمهور بجوار خيسوس نافاس وإيفان راكيتيتش ولوكاس أوكامبوس.

الهدف الأول لإشبيلية جاء عن طريق النصيري في الدقيقة الثامنة من صناعة إريك لاميلا ومن خطأ متبادل بين دافيد دي خيا وهاري ماجواير، بينما أحرز أوكامبوس الهدف الثاني لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تمكن لويك بادي من إحراز الهدف الثاني لأصحاب الأرض من كرة رأسية قبل أن يضيف النصيري الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 81 من خطأ فادح لدي خيا، ليضمن تأهل إشبيلية بنتيجة 5/2 لمجموع المباراتين على حساب الشياطين الحمر.

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وفي مباراة أخرى عبر فريق يوفنتوس إلى نصف النهائي بصعوبة بعد تعادله مع سبورتينج لشبونة 1/1 في البرتغال، حيث تذهب الأفضلية للفريق الإيطالي بعد فوزه بهدف نظيف في الذهاب، ليصعد الفريق من أجل مواجهة إشبيلية.

وأما ليفركوزن فقد كانت مهمته سهلة في التأهل بعد فوزه 4/1 على سانت جيلواز البلجيكي، حيث تعادل في الذهاب 1/1 ليصعد بنتيجة 5/2 للمباراتين.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي تأهل نيس الفرنسي لنصف النهائي بعد تغلبه على بازل السويسري، وصعد وست هام كذلك بفوزه على جينت البلجيكي 4/1، وأطاح ليخ بوزنان البولندي بفيورنتينا بتغلبه عليه 3/2، كما تأهل آلكمار الهولندي بفوزه عى أندرلخت البلجيكي بركلات الترجيح.