النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إصابة في الإحماء تُبعد تشيزني عن مواجهة سامبدوريا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
البولندي كان جاهزاً لخوض مواجهة يوفنتوس وسامبدوريا لكن إصابة طارئة أبعدته عن المباراة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تلقى يوفنتوس صدمة قوية قبل مباراته مع سامبدوريا بالدوري الإيطالي لهذا الأسبوع، بإصابة حارسه البولندي فويتشيك تشيزني.

حارس يوفي دخل التشكيل الأساسي للمدرب ماسيميليانو أليجري بشكل طبيعي، وكان جاهزاً لخوض اللقاء.

لا أمان في إيطاليا - شجار في فلورنسا بين جماهير بولونيا وتورينو

اختيارات المحررين

ومن سوء حظ البولندي تعرض لإصابة خلال عملية الإحماء، ليتقرر غيابه عن المواجهة الهامة.

وهو ما دفع أليجري للاعتماد على الحارس الاحتياطي ماتيا بيرين بدلاً منه.

ولم يتحدد حتى الآن نوع الإصابة التي يعاني منها تشيزني، في انتظار إجراء بعض الفحوصات الطبية بعد المباراة.

جول 25 | سفيان هني: سأقاتل مع سبارتك للفوز بالألقاب والجزائر تحتاج للاستقرار

وفي حالة تعرض بيرين هو الآخر لأي إصابة، لن تكون مشكلة كبيرة لأليجري، بتواجد كارلو بنسوليو على دكة البيانكونيري.

يوفنتوس يخوض المباراة وهو على صدارة الدوري، وفي رصيده 50 نقطة بفاررق 9 نقاط عن نابولي أقرب منافسيه.

الموضوع التالي:
برشلونة يحاول إبقاء حدادي حتى نهاية عقده
الموضوع التالي:
رجل رائع × رجل مخيب | يوفنتوس وسامبدوريا
الموضوع التالي:
في لقاء لمسات اليد - يوفنتوس يستعيد الانتصارات أمام سامبدوريا
الموضوع التالي:
جول 25 | كيف تطور محمد صلاح ليُصبح ما هو عليه الآن؟
الموضوع التالي:
كلوب: الفوز باللقب؟ مهمة دورتموند أسهل من ليفربول
إغلاق